Marmaris'te baş döndüren hava trafiği - Son Dakika
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Marmaris'te baş döndüren hava trafiği

23.06.2022 07:30
Marmaris'te baş döndüren hava trafiği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 36 saattir devem eden orman yangında, havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale başladı. Ekiplerin baş döndüren hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.

21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı. - MUĞLA

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Son dakika! Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika! Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor Son dakika: Egm'den Yangın Açıklaması: 'Suç Unsuru İçerikli Paylaşımda Bulunan Hesapların Yöneticisi/Kullanıcısı Tespit Edilerek İşlemlere Başlandı' Son dakika: Egm'den Yangın Açıklaması: 'Suç Unsuru İçerikli Paylaşımda Bulunan Hesapların Yöneticisi/Kullanıcısı Tespit Edilerek İşlemlere Başlandı'
Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te baş döndüren hava trafiği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te baş döndüren hava trafiği - Son Dakika
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