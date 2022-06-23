21 Haziran günü Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alandı başlayan yangın 36. saatine girerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi de başladı. Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris'te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Marmaris'te baş döndüren hava trafiği - Son Dakika

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