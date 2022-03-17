Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

17.03.2022 12:45
Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir arazide iki eşek, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir arazide iki eşek, tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacasöğüt Mahallesi Bayır mevkiinde bir vatandaş, doğa yürüyüşü sırasında ölü eşekleri görünce hemen Marmaris Çevre Koruma Derneğini aradı. Dernek Başkanı Murat Ersan, konuyu jandarma ve Marmaris Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerde boş tüfek fişekleri buldu. Ölü eşeklerin tüfekle vurulduğu, yavru eşeğin de yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı eşek Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından tedavisinin yapılması için veterinere götürüldü.

Jandarma ekipleri, eşekleri tüfekle vuran şahıs veya şahısları bulmak için çalışma başlattı. - MUĞLA

Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu
Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu

YORUMLAR
500
Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı Marmaris'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı Marmaris'te motosikletlilere yönelik denetim yapıldı

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:29 Polislerin şark görev sürelerinde değişiklik yapıldı! İşte il il yeni hizmet süresi
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
12:17 Hadise'den alyanslı ilk poz
12:01 Doğumuna günler kalmıştı! Babasının ölümüyle yıkılan Seray Sever'den yürek burkan sözler: İlk defa dede olacaktı
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 13:12:30. #1.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te başıboş eşekler tüfekle vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement