Marmaris'te Başkan Dedektörleri Kaldırttı, Makam Kapısını Açtı

Marmaris'te başkan dedektörleri kaldırttı, makam kapısını açtıMuğla'nın Marmaris ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Mehmet Oktay'ın ilk icraatı, belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, makam odasının bulunduğu kattaki kapıları tamamen açtırmak oldu.

Marmaris'te başkan dedektörleri kaldırttı, makam kapısını açtı



Muğla'nın Marmaris ilçesinin yeni belediye başkanı CHP'li Mehmet Oktay'ın ilk icraatı, belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, makam odasının bulunduğu kattaki kapıları tamamen açtırmak oldu. Oktay, "Halk ile aramızda kimse olmayacak" dedi.



Marmaris'te 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimi'nde, 69 bin 515 seçmenden 56 bin 151'i toplam 212 sandıkta oy kullandı. 54 bin 751 oy geçerli sayıldı. Oyların 24 bin 464'ünü alan CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı seçildi. Dün İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Oktay'ın ilk icraatı belediye binası girişindeki dedektörleri kaldırmak, 3'üncü kattaki makam kısmında bulunan sekreterlik, özel kalem de dahil kapılarını sonuna kadar açtırmak oldu. Tebrik ziyaretine gelen vatandaşlar Başkan Oktay'a hiçbir engel olmadan ulaşabildi. Kaldırılan dedektörler belediyenin araç parkına götürülürken, tebrik ziyaretlerinin azalmasının ardından tüm birimlerin de kapılarının söküleceği öğrenildi.



Başkan Mehmet Oktay, "İki aylık seçim kampanyamız süresince ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın ilk isteği belediyedeki kapıların kaldırılması oldu. Bizler de halkımıza verdiğimiz, 'halk ile aramızda kimse olmayacak' sözünü yerine getirdik. Her şeyimizle şeffafız. İyi, kaliteli ve sağlıklı hizmet üretmek için buradayız. Halkımız, 'acaba gelip başkanla görüşebilir miyim?' endişesi olmadan istedikleri gibi makamıma geleceklerdir. Halkımızla aramızdaki tüm kapıları kaldırdık" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı tebrik için gelenler de uygulamadan memnun kaldıklarını söyledi.

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