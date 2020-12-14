Marmaris'te baygın halde bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Marmaris'te baygın halde bulunan şahin tedaviye alındı

Marmaris'te jandarma tarafından baygın halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Marmaris'te jandarma tarafından baygın halde bulunan şahin tedavi altına alındı. Çamlı Mahallesi'de yarı baygın bir şahin bulan İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Şahin, Müdürlük yetkililerinin yönlendirmesiyle tedavi için Gökova Hayvan Kliniğine götürüldü. İshale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü belirlenen hayvanın, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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