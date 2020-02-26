Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu - Son Dakika

Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu

6 saat önce

Marmaris ilçesinde tepedeki bayrağı değiştirmeye giden gençler definecilere ait olduğu düşünülen metal dedektörü buldu.

Marmaris'te bayrak asmaya giden gençler dedektör buldu, System.String[]

Marmaris ilçesinde tepedeki bayrağı değiştirmeye giden gençler definecilere ait olduğu düşünülen metal dedektörü buldu.

İçmeler Mahallesi Manastır Tepesi'ndeki Türk bayrağını değiştirmek için tepeye tırmanan gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Kaçan kişiye ait olduğu tahmin edilen dedektörü bulan gençler durumu polise bildirdi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, define aramak için kullanıldığı düşünülen dedektör ve diğer malzemeleri bölgeye giderek aldı ve kaçak kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Marmaris, İçmeler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:26 Kaynak: AA
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