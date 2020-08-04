Marmaris'te bayram bitti, çöpü kaldı - Son Dakika

Marmaris'te bayram bitti, çöpü kaldı

MUĞLA - Kurban Bayramını ve normalleşme sürecini fırsat bilip Marmaris'e tatile gelen vatandaşlardan bazılarının geride bıraktıkları çöpler pes dedirtti.

Kurban Bayramı tatilinde Marmaris'i tercih eden vatandaşlar ilçede yoğunluk oluşturdu. Tatile gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yastık ve kilimleri plaja serip uyudukları görülürken, kimi vatandaşların ise yedikleri içtikleri malzemeleri çöp tenekelerine yerine yerlere atmaları sahilde kirlilik oluşturdu. Sabah plajlara gelen vatandaşlar sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirdi.

"Marmaris Belediyesi 5 ton çöp topladı"

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 4 günlük bayram boyunca 5 ton çöp topladı. Plajlarda bırakılan su şişelerinden heykel, sigara izmaritlerinden "çevremizi temiz tutalım " yazısı yazan ve vatandaşları uyaran ekipler, her sabah aynı manzara ile karşılaşmaktan kurtulamadı. Bayram boyunca yaklaşık 130 vatandaşa kabahatler kanununa göre çevreye zarar vermek suçundan 351 TL idari işlem yapıldı.

Özellikle halk plajlarında belediyeye bağlı zabıta ve güvenlik ekipleri sık sık uyarılarda bulunup sosyal mesafe ve yerlere çöp atmama konusunda vatandaşlara uyarılarına devam ediyor.