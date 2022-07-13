Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı

13.07.2022 09:02
Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris yerli ve yabancı turist ile doldu.

Kurban Bayramı tatilinde Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris yerli ve yabancı turist ile doldu.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile turizm beldeleri de yerli ve yabancı turistler ile doldu. Özellikle akşam saatlerinde havanın serinlemesini fırsat bilenler kendilerini kordona attı, trafik kilitlendi, ekipler hummalı bir şekilde çalışarak araçlara yol vermeye çalıştı. İşletmeciler kalabalıktan mutlu olduklarını ifade etti.

Turizmci Ali Koru "Kurban bayramı sebebi ile Marmaris çok güzel, kalabalık zaten, son iki yıldır biraz sönük geçmişti, trafik yoğunluğundan anlıyoruz kalabalığı. Marmaris esnafının bu kalabalığa ihtiyacı vardı. İşim gereği kırsal mahallere de gidiyorum, bayağı yoğun umarım gelenler kazasız belasız güzel anılar ile Marmaris'ten ayrılırlar" dedi.

İşletme sahibi Hakan Kutlay "Bayram sebebi ile Marmaris çok güzel doldu, gelenler arabaları ile gelmiş trafik yoğunluğu oluştu tabii, mekanlarımız da nasibini aldılar." dedi.

İstanbul'dan tatile gelen Elif Kılavuz "Bayram tatili için Marmaris'e geldim. Pandemi, yangınlar derken nihayet gelebildik. Burası çok güzel umarım hep geliriz." şeklinde konuştu.

İşletmeci Özlem Karabulut ise "Bayram tatili sebebi ile bayağı yoğun günler yaşıyoruz, sezonun başladığını şimdi anlıyoruz can suyu gibi geldi. Umarım sezonumuz da böyle devam eder" dedi.

(Güldemet Kızıl - İHA)

YORUMLAR
500
Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Bodrum sahillerinde bayram tatili yoğunluğu Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu Saklıkent Kanyonu'nda bayram tatili yoğunluğu
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te bayram kalabalığı sokaklara taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement