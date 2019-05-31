Son Dakika Haberleri: Marmaris'te bayram yoğunluğu başladı
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Marmaris'te bayram yoğunluğu başladı

1 saat önce

MARMARİS'te tatilcilerin gelmeye başlamasıyla birlikte hareketlilik yaşandı.

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MARMARİS'te tatilcilerin gelmeye başlamasıyla birlikte hareketlilik yaşandı. Bayram tatilini ilçede yazlıklarında ya da otel, pansiyonlarda geçirmek isteyeler araçlarıyla kent girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Ramazan Bayramı'nın 9 günlük tatilini Marmaris'te geçirmek isteyen tatilciler, ilçeye gelmeye başladı. Bugün saat 14.00'ten itibaren tatilci ve yazlıkçılar, ilçeye ulşatı. Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde kalabalıklar oluştu. Kente otomobilleriyle gelenler Muğla karayolu girişindeki Ulusal Egemenlik Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Polis, sıkışan trafiği açmak için seferber oldu. Konaklama tesislerine ve yazlıklarına gelen tatilciler, otoparkları doldurunca araçlar cadde ve sokaklara park edildi. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan karayolu, açık otoparka döndü.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bugünden itibaren bayram tatilini Marmaris ve çevresinde geçirecek olan tatilciler, kente giriş yapmaya başladı. Bayramın ikinci gününe kadar girişler olacak. Bizim bayramımız başladı. 3 yıldız ve üzeri nitelikli dediğimiz her şey dahil sistemi çalışan otellerimiz yüzde 90 dolu. Hareketli ve yoğun bir bayram geçireceğiz" dedi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:26 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Marmaris, Güncel
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