MARMARİS'TE TAM KAPANMA SESSİZLİĞİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tam kapanmaya denk gelen Ramazan Bayramı'nda cadde ve sokaklar da sessizlik hakim olurken, polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. İki günde 237 araç, 817 kişi kontrol edildi. Tam kapanma kurallarına uymayan 33 kişi hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutulurken, evraklarında eksiklik bulunan 7 araç otoparka çekildi.

Türkiye'nin önemli turizm şehirlerinden Marmaris ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayramın ikinci gününde sessizlik hakimdi. İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri araç ve vatandaşları kontrol etti. Dün ve bugün toplam 237 araç denetlenirken, 817 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Tam kapanma kurallarına uymadıkları belirlenen 33 kişi hakkında tutanak tutulup, cezai işlem yapılmak üzere Marmaris İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Evraklarında eksiklik bulunan 7 araç polis otoparkına çekildi. Polis dronu ile yapılan görüntülemede bu aylarda geçmişte normalde kalabalık olan ana cadde ve sokaklar boş kaldığı görüldü.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, " Tam kapanmanın son günü olan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar ilçe giriş-çıkışlarda ayrıca sokak aralarında 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimiz devam edecektir. Dün ve bugün yapılan denetimlerde ciddi bir sorun ile karşılaşılmamıştır. Vatandaşlar tam kapanma kurallarına riayet ediyor" dedi.