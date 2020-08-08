Marmaris'te bazı plajlarda yoğunluk oluştu - Son Dakika

Marmaris'te bazı plajlarda yoğunluk oluştu
Marmaris'te bazı plajlarda yoğunluk oluştu Kurban Bayramı'ndan sonra Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris plajlarında yoğunluk kısmen azalırken, bazı plajların ise kalabalık olduğu gözlemlendi.
Marmaris'te bazı plajlarda yoğunluk oluştu
MUĞLA - Kurban Bayramı'ndan sonra Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris plajlarında yoğunluk kısmen azalırken, bazı plajların ise kalabalık olduğu gözlemlendi.
11 kilometrelik plaj uzunluğuna sahip olan Marmaris'te Kurban Bayramı'nın bitmesinin ardından azda olsa sakinlik görülse de bazı sahillerde yoğunluk devam ettiği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Birinci dalga sahillere indi" sözü ile denetimlerin arttırılmasının ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve maske takmaya özen gösteriyor. Ancak tüm uyarılara rağmen kurallara uymayan vatandaşların da çoğunlukta olduğu gözlemlendi. Vatandaşların sosyal mesafeli olarak denize girdiği görüldü. Yoğunluk oluşan sahillerde ise emniyet güçleri mesafelere uyulması konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bazı plaj işletmecileri ise geçen yıla oranla çok sakin olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 17:50
Kaynak: İHA
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