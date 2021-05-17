MARMARİS'TE BERBERLERDE YOĞUNLUK - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tam kapanmanın bitmesiyle berberlerde yoğunluk oluştu.

Tam kapanma süresinin bitmesi ve kademeli normalleşmenin başlamasının ardından berberlerde yoğunluk oldu. Saat 10.00'da dükkanlarını açan berberlerde, telefonla randevu trafiği başladı. Marmaris ilçe merkezinde bulunan 72 erkek berberinde yoğun bir çalışma temposu başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarı kapasiteli çalışan berberler, müşterilerinin saç ve sakal traşı taleplerini yerine getirdi.

Marmaris'te 23 yıldır erkek berberliği yapan Erhan Yılman, Dükkanımızı açtığımız andan itibaren yoğun bir talep başladı. Koronavirüs tedbirleri genelgesine göre mekanımızı düzenleyip, randevuyla müşteri almaya başladık. Saat 20.00'ye kadar açığız. Fakat 19.00'da müşteri almayı sonlandırarak, temizliğimizi yapıp bir saat içinde dükkanımızı kapatma kararı var. 3 gün sonraya sıra verdiğimiz müşterilerimiz var dedi.