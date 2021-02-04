Marmaris'te bıçaklanarak öldürülen kişinin oğlu gözaltına alındı - Son Dakika

Babasının bir süre önce evdeki altınları çaldığı iddiasıyla F.U'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Muğla 'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili oğlu yakalandı.

Daha önceden polislerle tartışıp, güzellik merkezi çalışanlarını tehdit eden kadın bu sefer de halk otobüsünde olay çıkardı