Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi.

Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Uzunyalı mevkisinde sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kapalı olan bir otelin deposuna operasyon düzenleyen ekipler, kutulara gizlenmiş bin 320 şişe sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda F.M. gözaltına alındı.

Sahte içkiler ise imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediye çalışanının cenazesinde çocuklarının feryadı yürekleri dağladı
Emniyetten yılbaşı öncesi "Türkiye Huzur Güven" uygulaması Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor Yaşlı adam yoluna çıkan merdiveni sallayıp boyacıyı düşürdü

Son Dakika Haberleri
18:00 5 aylık bebek evde çıkan yangında öldü - Son Dakika
18:00 Beylikdüzü'nde eşi tarafından öldürülen ferhat kırış'ın cenazesi adli tıp kurumu'ndan alındı - Son Dakika
18:00 CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığı kongresi - Son Dakika
17:59 Bakan Soylu: Terör örgütünü tarihe gömeceğiz (2) - Son Dakika
17:56 Bangladeş'de soğuk hava 50 can aldı - Son Dakika
16:32 Profesörün oğlu, hayatının baharında kalp krizine yenildi - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:04:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te bin 320 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]