Marmaris'te bir erkeğin kız arkadaşını darbettiği anlar sosyal medyaya yansıdı - Son Dakika

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyaya yansıyan, bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet olayıyla ilgili, şüpheli hakkında soruşturma yapıldığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

İlçedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği, E.C'nin B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin ardından, olaydan sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği, tekrar şikayetçi olduğunda E.C. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı, E.C'nin bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Görüntülerde, saldırgan E.C'nin, yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından kız arkadaşını darbettiği anlar yer alıyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu görüntülerin güncel olmadığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Mağdur B.Ö. isimli bayanın, erkek arkadaşı olan E.C. tarafından daha önceden darbedildiği, bu görüntüler ile ilgili darp olayı nedeniyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önceden şüpheli E.C. hakkında soruşturma yapıldığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususu kamuoyuna duyurulur."