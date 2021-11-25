Marmaris'te bir kişinin bıçaklandığı kavga kameralara yansıdı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişinin bıçaklandığı kavga güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bozburun Mahallesi'ndeki yat çekek yerinde ortaklar arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa, sandalye ve bisiklet kullanıldı.

Jandarma ekipleri, tarafları biber gazı sıkarak ayırmaya çalıştı.

Kavgada bıçaklanan kişi tedaviye alındı.

Suç aleti bıçağı kullandığı öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firmanın ortaklarının avukatı Suna Öztaşdönderen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 civarında şikayetlerinin olduğunu ancak bir türlü çözüme kavuşturulmadığını söyledi.

Müvekkillerinin ve çalışanlarının can ve mal güvenliğinin bulunmadığını öne süren Öztaşdönderen, "Geçtiğimiz günlerde biri ortak üç kişiyi bıçakladılar. Bugün yine şirketin ortağı olduğunu belirtip içeri girmek isteyen kişi ve beraberindekiler tarafından bir kişi daha bıçaklandı. Bunların talimatla gerçekleştiğini biliyoruz. Yapanın yanına kar kalmasını istemiyoruz. Can ve mal güvenliğinin olduğu bir iş yeri istiyoruz." diye konuştu.

Kamera kayıtlarında bir kişinin karşı tarafa bisiklet attığı görülüyor.