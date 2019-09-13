Son Dakika Haberleri: Marmaris'te bu yıl 35 hektar ormanlık alan yandı
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Marmaris'te bu yıl 35 hektar ormanlık alan yandı

2 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl çıkan 19 yangında 34,53 hektar ormanlık alan yandı.

Marmaris'te bu yıl 35 hektar ormanlık alan yandı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bu yıl çıkan 19 yangında 34,53 hektar ormanlık alan yandı.


Marmaris ilçesi, belde ve köylerinde bu yıl Mayıs 2019 ile Eylül 2019 tarihleri arasında ormanlık alanlarda toplamda 19 yangın olayı meydana geldi. 19 yangının 5'i yıldırım düşmesi sonucu meydana gelirken, 8 yangın ise faili meçhul kaldı. 19 yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, savcılık çalışmalarını sürdürüyor. Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri 19 yangında Marmaris, belde ve köylerinde çıkan yangınlar sonucu toplamda 34,53 hektarlık ormanlık alanın yandığını bildirdi. Çıkan yangınların büyük çoğunluğu ise en fazla iki gün içerisinde Orman Bölge Müdürlükleri bünyesinde görevli yangın söndürme helikopterleri, itfaiye, arazöz, orman müdürlüğü personeli ve bölgede ki belediyelerin itfaiye ekiplerinin iş birliği içerisinde söndürüldü. Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri gelen ihbarlar doğrultusunda yangınlara anında müdahale ederek en kısa süre içerisinde söndürdüklerini belirtti. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:27 Kaynak: İHA
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