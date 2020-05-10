Marmaris'te butik oteller, koronavirüs sonrası sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Marmaris'te butik oteller, koronavirüs sonrası sezona hazırlanıyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki butik otellerin işletmecileri gerekli önlemleri alarak, koronavirüs salgınının ardından başlayacak normalleşme dönemine hazırlanıyor.

Marmaris'te butik oteller, koronavirüs sonrası sezona hazırlanıyor, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki butik otellerin işletmecileri gerekli önlemleri alarak, koronavirüs salgınının ardından başlayacak normalleşme dönemine hazırlanıyor. İşletmeciler, bir yandan tek kullanımlık çarşaf ve havlu tedarik ederken, diğer yandan odaların dış ve iç kısımlarını anti bakteriyel boyalarla boyayarak gerekli hijyen şartlarını sağlamak için hazırlıklarını yapmaya başladı.

Marmaris'in dünyaca ünlü Selimiye, Bozburun, Turgut, Söğüt, Orhaniye, Çamlı ve Bayır gibi kırsal turistik mahallerinde küçük çaplı apart otel işletmecileri tadilatlarına başladı. İlçenin turistik 13 mahallesinde 6 -15 odalı yaklaşık 300 apart otel işletmecisi, temmuz ayı başından itibaren müşteri kabul etmeye başlayacak. Önü eşsiz deniz ve arkası orman manzarası olan izole konaklama tesislerini, şimdiden büyükşehirlerden tatilciler arayarak bilgi almaya başladı. İşletmeciler ise koronavirüsle mücadele kapsamında otellerinde çalışmalara başladı. Dünyaca ünlü sanatçı ve iş adamlarının yaz aylarında gözlerden uzak kalmak, sakin bir tatil yapmak için geldiği Selimiye Mahallesi'nde 10 odalı butik otel işletmeciliği yapan Barış Ünlü, "Koronavirüs salgını nedeniyle birçok tatilci, nitelikli dediğimiz her şey dahil çalışan 3 yıldız ve üzeri konaklama tesisleri yerine bizim gibi doğa ile baş başa, izole, sakin zaman geçirebilecekleri yerler arıyorlar. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa gibi kalabalık şehirlerden telefonla bilgi almak isteyen vatandaşımız çok. Otelin konumu, odaların durumu, virüs ile ilgili aldığımız tedbirleri soruyorlar. Varlıklı insanların tatil yaptığı yerler olduğu için oda fiyatı ve lüks sorgulama yerine izole nasıl tatil yaparım düşüncesiyle bilgi istiyorlar. Rezervasyon talepleri sıklaşması ve ülkemizin yavaş yavaş normalleşme sürecine girmesiyle bizler de düzenlemelerimize başladık" dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konaklama tesisleri ile butik otellerde koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında bazı düzenlemeler yapabileceğini söyleyen Ünlü, şöyle devam etti:

"Alınacak kararları az çok tahmin ettiğimiz için düzenlemeleri önce kendi sağlığımız sonra misafirlerimize göre yapıyoruz. Geçen sene günlük oda fiyatları 400 ile 1000 lira arasında değişiyordu. Bu sene Temmuz- Eylül arası kısa bir turizm sezonu olacağı için fiyatlarda bir nebze olsun yükselecektir. Tabii ki virüs salgınını bahane ederek fahiş fiyatlar olmayacaktır. Bu yıl 500 ile 1300 lira arasında oda fiyatları olur diye tahmin ediyorum. Umarım bir an önce ülkemiz virüs salgınından kurtulur ve eski günlerimize döneriz. Temmuz başından itibaren misafirlerimize kapılarımızı açacağız."

ÖN REZERVASYONLAR HAZİRANDA

Marmaris'te otel işletmeciliği yapan Halil Yazıcı da oda tadilatlarına başladıklarını belirterek "6 apart otel tarzı ve 3 normal olmak üzere 9 odamız var. Şu anda gelecek müşterilerimiz için odalarımızın tadilatını yapıyoruz. Koronavirüs salgını tedbirleri için tek kullanımlık çarşaf, havlular tedarik edildi. Dış ve iç kısımlar anti bakteriyel boyalarla boyanıyor. Ateş ölçerler alındı. Dezenfektan şirketleri ile anlaşmamızı yaptık. Haziran ortasında tüm düzenlemeleri bitiririz. Bakanlığın küçük otellerle ilgili çıkaracağı genelgeyi bekliyoruz" diye konuştu. İstanbul ve Ankara gibi illerden yoğun telefon aldıklarını dile getiren Yazıcı, "Kapılarımızı Haziran başında açmayı planlıyorduk. Okullar, sınavlar ve normalleşme süreci bu tarihi temmuz ayına kaydırdı. Talep geçen senelere göre haddinden fazla. Ön rezervasyonlarımızı haziranın ilk haftasında almaya başlarız" diye konuştu.


Koronavirüs, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:39 Kaynak: DHA


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