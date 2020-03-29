Marmaris'te cadde, sokak ve sahiller boş kaldı - Son Dakika

MUĞLA'da, hava sıcaklığının 23 derece olduğu Marmaris'te yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalırken, cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.

Caddelere yerleştirilmiş elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği Marmaris'te, koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrılarına uyulduğu gözlendi. Hafta sonları, güneşli havalarda yürüyüş yapılan, Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil bandındaki yürüyüş yolu ile plajlar, boş kaldı. İlçenin en işlek caddeleri olan Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Caddesi'nde de kimsenin olmadığı gözlendi. Ellerinde eldiven, yüzlerinde maske ile marketlerden hızlıca alışverişini yapanlar ise hemen evlerinin yolunu tuttu.

Alışverişten dönen eşi Gülben Karaabak ile dönen Demir Karaabak, "10 gündür izole olduk, evden dışarı çıkmadık. Hava çok güzel ama tedbirimizi almalıyız. Temel ihtiyaçlarımızı alışveriş yapıp karşıladıktan sonra hızlı bir evimize dönüyoruz" dedi.

Hamdi Tanrıver de "Hava çok güzel ve dışarı çıkma isteği uyandırıyor. Biraz daha sabrederek evimizde kalmalıyız. İhtiyaçlarımı karşılamak için alışverişimi yaptım, hızlı adımlarla evime dönüyorum. Herkes 'evde kal' çağrılarına uymalı. Uymazsak, evde kalma sürece daha da uyabilir ve daha kötüsü olabilir" diye konuştu.