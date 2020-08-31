Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz üzerinde yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bölgeden geçen tur teknesi tarafından fark edilerek, tekneye alındı. Marmaris Körfezi açıklarında tur teknesi çalışanları gezi dönüşünde deniz üzerinde yarı baygın bir caretta kaplumbağasını görüp hemen tekneye çıkarttılar. Teknede üzerine havlu örtüp, soğuk su ile müdahale edilen kaplumbağa için DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi) bilgi verildi. Tur teknesi sahipleri kaplumbağanın Burunucu Mevkiinde su yüzeyinde yarı baygın şekilde duruduğunu, hemen denize dalıp kaplumbağayı halatla bağladıktan sonra tekneye çıkardıklarını, muhtemelen üzerinden bir teknenin geçmiş olabileceğini ifade ettiler. DEKAMER yetkilileri tarafından teslim alınan kaplumbağanın tedavisine başlandığı öğrenildi. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 09:48 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştu - Son Dakika

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşlarla buluştu

Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı

Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek

Usta oyuncu Mehtap Anıl, hayatını kaybetti

Meclis'e gelmesi beklenen yasa ile fay hattı geçen 18 ilde 100 bin bina taşınacak

Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi

İstanbul'da koronavirüse karşı alınan düğün tedbirleri bugün yürürlüğe girdi

Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti

Taksiciler bildiğiniz gibi! Yumruklu sopalı yol verme kavgası trafiği kilitledi

Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı

Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi

İkizler, Oğlak ve Balık burçları dikkat! Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti

Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi