Marmaris'te çarpışan iki otomobilden biri ters döndü - Son Dakika

Marmaris'te çarpışan iki otomobilden biri ters döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri aydınlatma direğine de çarparak ters döndü, kazayı her iki aracın sürücüsü de yara almadan atlattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden biri aydınlatma direğine de çarparak ters döndü, kazayı her iki aracın sürücüsü de yara almadan atlattı. Hasan Türkmen idaresindeki 48 U 3321 plakalı otomobil, Mukadder Bulut'un kullandığı 48 M 5951 plakalı otomobil ile Çamdibi Mahallesi Yeni Datça Yolu mevkisi 332. Sokak başında çarpıştı. Türkmen idaresindeki otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine de çarparak ters döndü. Çarpışan otomobillerde ağır hasar oluşurken, sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Zarar gören aydınlatma direği ise elektrik dağıtım şirketinin çalışanları tarafından kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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