Marmaris'te cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu olarak cuma namazı kılması için merkez, belde ve köylerdeki bazı camilerin bahçelerince çalışma yapıldı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki camilerin avlularında ve namaz kılınacak düğün salonlarında yıkama çalışması yaptı.

Ekipler, öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak cami içlerinde de temizlik ve ilaçlama çalışması yürütüyor.

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler ve düğün salonlarının isimleri şöyle:

"Merkez Yeni, Sarıana, Beldibi Altınoluk, Beldibi, Hacı Salih, Yeşil, Siteler, Armutalan Merkez, İçmeler Yeni, Değirmenyanı, Turgut, Selimiye, Bozburun Yeni, Osmaniye Hacıağaç, Söğüt, Bördübet, Karaca Söğüt, Yeşilbelde, Karaca Ovacık, Turunç, Çetibeli ve Çamlı camileri ile Hisarönü, Orhaniye ve Bayır düğün salonları."

Merkezdeki cami ile belde ve köylerdeki tüm camilerde öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınacak.

Cemaatle namaz kılmak isteyenlerin, alınan tedbirler kapsamında abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.