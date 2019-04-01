Marmaris'te CHP'li Oktay Kazandı
50 dakika önce
muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir.
muhabirine telefonla açıklama yapan CHP
'li Marmaris
Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay
, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga
ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: DHA
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