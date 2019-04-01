Son Dakika Haberleri: Marmaris'te CHP'li Oktay Kazandı

Marmaris'te CHP'li Oktay Kazandı

50 dakika önce

muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir.

Marmaris'te CHP'li Oktay Kazandı, System.String[]
muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Güncel
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