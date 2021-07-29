Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.11'de başlayan yangına 13.20'de ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katıldığı ifade edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor - Son Dakika