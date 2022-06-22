Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu - Son Dakika
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Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu

22.06.2022 09:38

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele 14 uçak ve 20 helikopterle sürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangında acı tablo gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanın küle dönmüş hali görenleri kahretti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saat 20.00'de Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde başlayan orman yangına karşı mücadele sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale ile devam ediyor.

20 HELİKOPTER, 14 UÇAK İLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda devam eden orman yangınına havadan 20 helikopter ve 14 uçak, karadan ise 688'i Orman personeli olmak üzere toplam bin 480 personel katılıyor. Rüzgarın şiddetinin dün geceye oranla düşmesi nedeniyle alevlerin ilerlemesi kısmen durdu.

ÇEVRE İLLERDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Uçak ve helikopterler sık sık yoğun dumanlık alanlara sorti yaparak yangının önünü kesmeye çalışıyor. Bölgeye Aydın, İzmir, Antalya, Denizli illerinden takviye ekipler sevk edilirken, bölgeye ulaşan ekipler karadan çalışmalarını sürdürüyor. Yanan saha yoğun duman altında bulunurken, uçak ve helikopterlerin yoğun sorti yapması sonrası alevler şiddetini azalttı. Bördübet mahallesinde başlayan ve bir ucu Hisarönü körfezi, diğer ucu Değirmenyanı mahallesine kadar ulaşan yoğun duman nedeniyle görüntü mesafesi azaldı.

KÜLE DÖNEN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan bölgedeki durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Bir yandan ekiplerin yangına müdahalesi sürerken diğer yanda söndürülen alanlardaki görüntüler kahretti.

İşte bölgeden gelen son kareler:

Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
Ciğerlerimiz yanıyor! Marmaris'te durumun vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
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