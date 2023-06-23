Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangının altından cinayet çıktı. Öldürülen bir kişinin cesedinin ateşe verilmesiyle ormanın alev aldığı tespit edildi.
Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Alevlerle mücadele eden ekipler yangının çıkış nedenini de tespit etti. Bölgede bir erkek cesedi bulunurken, yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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