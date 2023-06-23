Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı

23.06.2023 19:11

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangının altından cinayet çıktı. Öldürülen bir kişinin cesedinin ateşe verilmesiyle ormanın alev aldığı tespit edildi.

YANGIN 15.30'DA ÇIKTI

Marmaris'in Sarıana Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı

EKİPLER ALEVLERİ KONTROL ALTINA ALDI

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı

ORMANA ATILAN CESEDİ ATEŞE VERMİŞLER

Alevlerle mücadele eden ekipler yangının çıkış nedenini de tespit etti. Bölgede bir erkek cesedi bulunurken, yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te çıkan orman yangını, ateşe verilen ceset nedeniyle çıktı
Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangını, öldürülen kişinin cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktı - Son Dakika


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