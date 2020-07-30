Marmaris'te çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kenarında çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Marmaris- Datça yolu Armutalan mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bayram tatili dolayısıyla bölgede yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bayram boyunca yüksek seyredeceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla'da kara yollarının etrafı ormanlık alanlarla kaplı. Yüksek sıcaklıklarda en küçük kıvılcım büyük yangınlara yol açabiliyor. Tatilcilerimizi orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. En küçük orman yangını şüphesinde de vatandaşlarımızdan durumu 112 ya da 177 ihbar hattına bildirmelerini istiyoruz."