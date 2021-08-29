MARMARİS'TE CİP İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ayhan Balyiyen (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'ndeki Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Göçer (47) yönetimindeki 54 DG 105 plakalı cip Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda, Ayhan Balyiyen idaresindeki 48 AFF 629 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Balyiyen'in kafasından kaskı çıkarken, kafa üstü beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alındı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayhan Balyiyen Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir kurumsal süpermarkette çalışan Balyiyen, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkolsüz olduğu belirlenen ve hafif yaralanan cip sürücüsü Mehmet Göçer ayakta yapılan tedavi ardından taburcu edilerek, nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, seyir halinde ilerleyen motosikletin cip eli çarpışma anı yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.