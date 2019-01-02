Marmaris'te Cip ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı
45 dakika önce
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü de ağır yaralandı.
MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu iki sürücü de ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Datça- Marmaris
yolunda meydana geldi. Osman Akman
(65) yönetimindeki 48 SN 713 plakalı cip, karşı yönden gelen Nazmi Amaç Alataş'ın (41) yönetimindeki 34 SB 5211 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, iki sürücü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Marmaris Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Nazmi Amaç Alataş'ın çeşitli yerlerinde kırık tespit edilirken, hayati tehlikeyi atlattığı, diğer yaralı Osman Akman'ın ise iç kanama şüphesi ile Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Datça
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:54 Kaynak: DHA
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