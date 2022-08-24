Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı

24.08.2022 17:51

Marmaris'te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Marmaris'te cip ile safariye çıkan turistlerin bindiği cipin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'ten sabah saatlerinde ciple safari turuna çıkan Irak uyruklu oldukları ileri sürülen grubun içinde bulunduğu cip Marmaris'e dönüş yolunda kaza yaptı.

Datça-Marmaris Karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrilen cipte bulunanlardan ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı. - MUĞLA

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Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti Marmaris'te Turistleri Taşıyan Cip Safari Aracı Devrildi: 5 Kişi Hayatını Kaybetti Marmaris'teki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi Marmaris'teki kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (1) Turistleri taşıyan safari aracı cip devrildi; 5 ölü, 4 yaralı (1)
Kaynak: İHA

Marmaris, Irak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmaris'te safari faciası: 5 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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