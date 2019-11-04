Son Dakika Haberleri: Marmaris'te çocuk istismarı konusunda ebeveynlere seminer verildi
Son Dakika Güncel Marmaris'te çocuk istismarı konusunda ebeveynlere seminer verildi

Marmaris'te çocuk istismarı konusunda ebeveynlere seminer verildi

6 saat önce

Marmaris'te ebeveynlere, son yıllarda artış yaşanan çocuk istismarı konusunda bilgilendirici ve eğitici seminer verildi.

Marmaris'te çocuk istismarı konusunda ebeveynlere seminer verildi, System.String[]

Marmaris'te ebeveynlere, son yıllarda artış yaşanan çocuk istismarı konusunda bilgilendirici ve eğitici seminer verildi. Seminerde konunun uzmanları tarafından çocuk istismarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.


Konunun bütün taraflarının katıldığı seminerde Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çocuk istismarı konusunda izlenen emniyet süreci ve yaşanan olayla hakkında bilgi verildi. Rehber ve Psikolojik Danışman Tuğba Korkmaz, mahremiyet eğitimi ve kişisel sınırlara saygı konusundaki çalışmalarını izleyicilere aktardı.


Psikolog Merve Tombul, ergenlik dönemini anlatacak ve cinsel istismara uğrayan çocukların başlarına gelenleri neden anlatmadıkları konusunu bilimsel çerçevesi ile sundu. Avukat Berna Vildan Şener cinsel istismarın Türk hukuk sistemi içerisindeki yeri, suçlarla mücadele ve sonrasını anlattı.


Sosyolog Zuhal Güven ise kültür, örf ve adetlerin cinsel iletişim ve gelişim üzerindeki etkilerini örneklerle anlattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Hakları Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sergender Sezer ise Muğla genelinde çocuk istismarına yönelik istatistiki bilgileri paylaştı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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