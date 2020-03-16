Marmaris'te çocuklarla paten etkinliği - Son Dakika
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Marmaris'te çocuklarla paten etkinliği

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı renkli bir etkinliğe es sahipliği yaptı.

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Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesindeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı renkli bir etkinliğe es sahipliği yaptı.


Marmaris'te paten dersleri veren antrenör Levent Çamoğlu, 9 Mayıs Gençlik Meydanında bir etkinlik düzenledi. Toplumu patene ve spora yöneltmek, çocukların sosyalleşmesini sağlamak ve boş vakitlerini böyle aktivitelerle doldurmaları düşünceleri ile oluşan etkinlikte en çok çocuklar eğlendi.


Öğrencilerinin ve paten süren tüm halkın davetli olduğu etkinlik öğrencilerin dans gösterisi ile başladı. Daha sonra hazırlanan engelli parkurlar ve müzik eşliğinde keyifli vakit geçirilen etkinliğe 7'den 70'e yaklaşık 20 kişi katıldı. Etkinlik Levent Çamoğlu'nun yaptığı akrobasi gösterileri ile son buldu. - MUĞLA

Marmaris, 19 Mayıs, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:21 Kaynak: İHA
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