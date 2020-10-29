Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı - Son Dakika

Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı

29.10.2020 13:22

Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem karada, hem de denizde gerçekleştirilen programla kutlandı.

Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hem karada, hem de denizde gerçekleştirilen programla kutlandı. Sabah saatlerinde Kaymakamlık binasındaki tebrik töreni ardından Atatürk Anıtın önünde de kutlama töreni yapıldı. Denizde ise yelkenciler bayrak gösterisi yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlama programı kapsamında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu ve ilçe protokolü ile bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Atatürk anıtının önünde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosunun katılımı ile saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. İlçe Kaymakamı Ertuğ Aksoy tören alanındaki resmi erkan ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı konuşmada "Kurtuluş Savaşının ardından kurulan Cumhuriyetimizin kabul ve ilan edilişinin 97. yıldönümünü hep birlikte sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün 'En Büyük Eserim' dediği Cumhuriyetle birlikte devletimiz, özgürlük, barış ve huzur ortamı sayesinde her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Cumhuriyet yönetiminin kuruluş felsefesinde var olan çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak için, ekonomik, sosyal ve kültürel her alanda birlik ve beraberlik içinde var gücümüzle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

Program, öğrencilerin şiir okuması ve folklor gösterileri ile sona erdi.

Atatürk anıtındaki ve Kaymakamlık binasında ki programa; Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam, Emniyet müdürü Namık Söylemez, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı SG Bnb. Süleyman Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, İlçe Sağlık Müdürü, askeri ve sivil erkanın yanı sıra, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit dernekleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı
Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı - Son Dakika


Son Dakika

Motosiklet üzerinde içki kadehiyle dolanıp 'şerefe' diyen sürücüye ceza yağdı Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var Karabağ'ın sözde lideri Harutyan panik içinde: SİHA'ların korkusuna sığınağa girdi Son Dakika: Devlet erkanı Atatürk'ün huzurunda! İşte Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesaj Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Son dakika! Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Albay Artur Sarkisyan öldürüldü Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış
Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü         
13:25
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor         
10:39
Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular Kardeşinin borçları nedeniyle 5 çocuğunun uyuduğu odayı kurşun yağmuruna tuttular         
10:24
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı Trump'ın miting alanı üzerinde uçan özel uçak, F-16 ile hava sahası dışına çıkarıldı         
04:29
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı Hagi mi, Alex mi? Fenerbahçe efsanesi Emre Belözoğlu, klişe soruda herkesi ters köşeye yatırdı         
23:39
İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını İran lideri Hamaney, Macron'un tavrını "ahmakça" olarak nitelendirdi         
21:35
İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu İmamoğlu, İstanbul'daki korona toplantısına neden davet edilmedi? Bakan Koca, ilk kez konuştu         
21:25
Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı Camiye giren çocukların namaz kılan imamın sırtına çıkıp oyun oynaması yürekleri ısıttı         
20:38
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Anaokulu öğretmeni genç kız Anaokulu öğretmeni genç kız "Sadece sevdim" diye not bırakıp hayatına son verdi         
17:04
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 14:19:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı karada ve denizde kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei