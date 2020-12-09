Marmaris'te 'dağ çileği' sofralarda - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, dağ eteklerindeki kızılçam ağaçları arasında yetişen, halk arasında 'dağ çileği' olarak adlandırılan meyve toplanmaya başlandı.

Kışın habercisi olarak bilinen, kocayemiş ağacında yetişen ve halk arasında 'dağ çileği' olarak adlandırılan meyve, Marmaris'teki kırsal mahallerde yaşayanların sofralarına ulaştı. İlçeye 50 kilometre mesafedeki Turgut, Taşlıca, Orhaniye ve Bayır gibi turistik yerleşim alanlarında