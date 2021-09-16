Marmaris'te dalgıçlar, derelerde temizlik yaptı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dalgıçlar tarafından derelerde dip temizliği gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda, sağanakların ardından planlanan çalışma, Marmaris Körfezi boyunca Tepe Mahallesi'nden başlayarak İçmeler Mahallesi'ne kadar yapıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri (DEGAK), Muğla Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıç timi ekipleri dere ve azmakların denizle buluştuğu noktalarda dip temizliği yaptı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Kolluk Destek Timi (KOLDES) ekipleri de çevre emniyeti aldı.

Dalgıçların dört saat süren dalışında dere diplerinden araç lastiği, plastik sandalye, trafik işaret dubaları, branda, plastik, cam ve metal parçalarının yer aldığı bir ton civarı atık çıkarıldı.

Kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de dere ve yağmur suyu kanallarında kirlilik ölçümleri de yaptı.