Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı - Son Dakika
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Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı

17.03.2022 10:05

Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz yer yer 5 metre ile 20 metre arasında çekildi.

Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesi ve kırsal mahallelerdeki kıyı kesimlerde her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz yer yer 5 metre ile 20 metre arasında çekildi. Çekilme sonrası oluşan adacıklarda balık tutan vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirdi, bazı vatandaşlar ise çekilmeyi fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Marmaris, Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesine kadar uzanan 11 kilometrelik sahili ile Selimiye, Bozburun, Orhaniye, Söğüt ve Adaağzı gibi kıyısı olan kırsal mahallerde deniz 5 ile 20 metre arasında çekildi. İlçenin beş kilometre kırsalında bulunan Adaağzı mevkii açıklarında ve merkezdeki halk plajında denizin kısmi çekilmesiyle küçük adacıklar oluştu. Marmaris merkezindeki Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde de iskelelerin temelleri açığa çıktı. Sahilde oltayla balık avlayan, plajda manzara seyredenler ve yürüyüş yapanlar, denizin çekilmesiyle oluşan görüntüleri, cep telefonlarıyla çekerek sosyal medyadan paylaştı. Oluşan adacıklar da olta balığı tutkunların hem hobilerini gerçekleştirdi, hem de eşsiz manzaranın keyfini çıkardı.

Denizin çekilmesi ile oluşan adacıklar üzerinde oltaları ile balık avlayan Mehmet Dönmez(53), " 28 yıldır Marmaris'te yaşıyorum bu kadar çekilme görmedim. İlçe merkezinde adacıklar oluşmuş bunları ilk defa şahit oldum, şaşkınım. Normalde burada balık olurdu şimdi tutamıyoruz" dedi. Balık tutan bir diğer vatandaş Ahmet Eser ise " Böyle bir adacık oluşması ve çekilme ile ilk defa karşılaştım. Marmaris halk plajında böyle şeyler olmuyordu" dedi.

Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı
Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı
Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı

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Atatürk Caddesi, Marmaris, İçmeler, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te deniz çekildi, olta balıkçıları balıksız kaldı - Son Dakika


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