Son Dakika Haberleri: Marmaris'te deniz kahverengi oldu
Son Dakika Güncel Marmaris'te deniz kahverengi oldu

Marmaris'te deniz kahverengi oldu

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yağmurla birlikte dağ eteklerinden gelen çamurlu su nedeniyle deniz kahverengiye döndü.

Marmaris'te aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, dağ eteklerinden denize çamurlu su taşıdı. Marmaris Körfezi'nin kıyı kesiminde deniz, çamurlu su nedeniyle kahverengiye büründü. Kordon Caddesi ve Yat Limanı'nda yürüyüşe çıkanlar, denizin bu halini fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öte yandan saat 10.45 ile 13.00 saatleri arası kentte, metrekareye 20 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Yağmur nedeniyle kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Marmaris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
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