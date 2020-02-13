Marmaris'te deniz keyfi - Son Dakika
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Marmaris'te deniz keyfi

6 saat önce

MUĞLA'da, öğlen saatlerinde hava sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar sahillere koştu.

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MUĞLA'da, öğlen saatlerinde hava sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar sahillere koştu. Sahildeki kafelerde kısa kollu tişörtlerle gezenlerin yanı sıra, bazı vatandaşlar kısa süreliğine de olsa denize girdi.

Marmaris ilçesinde 3 gündür aralıklı devam eden sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından bugün öğle saatlerinde güneş yüzünü gösterdi. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sahil ve yürüyüş yolları renkli görüntüler oluştu. Atatürk ve Kordon Caddesi boyunca uzanan sahil şeridinde kimileri yürüyüş yaparken kimileri de bisiklet sürdü. Bazı aileler sahildeki parklarda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkarırken, kısa kollu tişörtle gezenler dikkat çekti.Siteler Mahallesi sahilinde ise 3 kişi bir süre spor yaptıktan sonra kısa süreliğine denize girdi. Uzunyalı mevkisindeki sahil boyunca uzanan restoran ve kafeteryalarda ise oturacak yer kalmadı. İlçe merkezindeki Belediye Çay Bahçesi'ni dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içti. Tekneleri ve deniz bisikletleriyle denize açılanlar, körfez turu atıp, sıcak havanın tadını çıkardı. Ailesiyle gezmeye gelen Ahmet Karcevher, "Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçti. Hafta içi iznimi kullanıp, zamanımı ailemle beraber bu güzel havayı fırsata çevirip, gezerek değerlendiriyorum" dedi. Kızına bisiklet sürmeyi öğreten Demir Koçan, "Hava çok güzel. Şubat ayında güneşli havayı değerlendirmek istedik. Eşimle kızımıza bisiklet kullanmayı öğretiyoruz" dedi. Denize giren 67 yaşındaki emekli memur Hakan Arslan da "Marmaris'te kış ayında bahar havası yaşıyoruz. Sıcak havayı görünce arkadaşımla plaja indim. Kısa süreliğine yüzüp, keyif yaptım" dedi.


Marmaris, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
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