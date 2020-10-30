Marmaris'te deniz keyfi - Son Dakika

Marmaris'te deniz keyfi

30.10.2020 10:42
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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı görenler, ekim ayının son günlerinde denize girip, suyun tadını çıkardı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güzel havayı görenler, ekim ayının son günlerinde denize girip, suyun tadını çıkardı.

Kış mevsimine sayılı günler kala, Marmaris'teki güzel hava vatandaşları mutlu ediyor. Kentte aralıklarla yağmur yağsa da açan gökyüzüyle birlikte güneş kendini gösteriyor. Güzel havayı görenler ise soluğu denizde alıyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 26 dereceyi gösterirken, kentte yazdan kalma görüntüler dikkat çekiyor. Denizde yüzenlerden Mehmet Gölenezer, "Marmaris'in sonbahar ve kışı, yaz gibi güzel. Her gün denize giriyorum. Kasım ve aralık ayında da denize gireceğim. Muhteşem bir havası var. Herkesi bu mevsimde Marmaris'e bekliyoruz" dedi. Ailesiyle yağmur sonrası yürüyüşe çıkan turist rehberi Özgür Akgül, " Türkiye'nin her yerinde turist gezdiriyorum. Her yeri gördüm ve Marmaris gibi cennet havası olan başka bir yer yok. Turistlere de sürekli tavsiye ediyorum. Eşim ve çocuklarımla dört mevsim yaşadığımız şehirde yürüyüşe çıktım. Şu an üzerimdekileri çıkarıp denize girerim. Her mevsim yaşanacak bir şehir" dedi. Hakan Demirbaş ise, "Güzel bir manzarayı çekip herkes gibi sosyal medyada paylaşıyorum. Marmaris'in kötü bir yeri yok, her bir köşesi insanı mest ediyor" dedi.


Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi
Marmaris'te deniz keyfi

Marmaris, turist, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te deniz keyfi - Son Dakika

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