Marmaris'te Deniz Paraşütü Kazası - Son Dakika
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Marmaris'te Deniz Paraşütü Kazası

21.07.2023 12:36

Marmaris'in İçmeler Sahili'nde deniz paraşütüyle havalandıktan sonra ipin kopması sonucu Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, bir otelin bahçesindeki ağaca düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Taşkaya ve İşleyen yara almadan kurtuldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütündeki Mert Taşkaya ile Barış İşleyen, ipin kopması sonucu, bir otelin bahçesindeki ağaca düştü. Kazayı yara almadan atlatan Taşkaya ve İşleyen, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.

Marmaris'in İçmeler Sahili'nde dün saat 20.00 sıralarında Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, 'parasailing' yapmak için sürat teknesine bağlı paraşütle havalandı. Ancak bir süre sonra ipin kopması ve rüzgarın da etkisiyle Taşkaya ve İşleyen, otelin bahçesindeki ağaca düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen itfaiye erleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan indirildi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Marmaris'te Deniz Paraşütü Kazası - Son Dakika
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