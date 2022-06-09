Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı

09.06.2022 19:47

Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırtıyor.

Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırtıyor.

Muğla'nın turistik ilçelerinden Marmaris'te yaz sezonun açılması ile birlikte sıcak havalarında etkisi ile yerli ve yabancı turistler plajlara akın ederken, denizdeki teknelerin çokluğu ise vatandaşları şaşırtıyor. Denizi, kumu ve eşsiz doğası ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözde turizm kentlerinden olan Marmaris halk plajında denizde yüzen vatandaşlardan daha çok küçüklü büyüklü tekneler göze çarpıyor. Bu yıl turizm sezonun başlaması ile ilçede hareketlilik artarken, denizlerde de teknelerin ve yatların çokluğu dikkat çekiyor. Özellikle pandemi sonrası yat ve teknelerin uğrak noktalarından birisi de Marmaris olduğu gözlemlenirken, sahildeki vatandaşlar denizlerdeki teknelerin yoğunluğunu ise fotoğraflamayı ihmal etmedi.

Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı
Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Marmaris, Muğla, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te denizdeki tekne ve yatların çokluğu görenleri şaşırttı - Son Dakika

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