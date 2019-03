Marmaris'te Denizin Kıyısı Sarıya Boyadı

MARMARİS'te rüzgarla çevreye dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı.

MARMARİS'te rüzgarla çevreye dağılan polenler, denizin 6 kilometrelik kıyı şeridini sarıya boyadı. Bölgede oturanlar, görüntüden dolayı endişeye kapılan yabancı turistlere, bu durumun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu anlatarak, onları rahatlattı.



Atatürk Caddesi Halk Plajı'nın 1.5 kilometre karşısında yer alan Cennet ve Bedir Adası'ndaki çam ağaçları ile çiçeklerinden rüzgarın etkisiyle polenler uçuştu. Atatürk Caddesi Halk Plajı'ndan oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik kıyı şeridi, polenlerle sarıya büründü. Öğle saatlerinde denizin üzerinde iyice beliren polenler, şaşkınlık yarattı.



DENİZE ATIK DÖKÜLDÜĞÜ İHBARI YAPILDI



Çevredeki vatandaşlar, her yıl yaşanan doğa olayını anlatarak turistlerin endişesini giderirken turistler ve yöre halkı, yaşanan doğa olayı ile özçekim yaptı. Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayını bilmeyen vatandaşlar ise belediye ekiplerini arayarak, "Denize atık dökülmüş, sarıya boyandı" ihbarında bulundu.



'HER YIL 4 GÜN DEVAM EDİYOR'



Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Barış Ünlü, bunun her yıl yaşanan bir doğa olayı olduğunu belirterek, "Bazı vatandaşlarımız bizleri arayarak endişelerini dile getirdi. Kendilerine bunun her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı olduğunu anlattık. Karşı dağlardaki çam ağaçları kozaları ve çiçeklerden dökülen polenler rüzgarın etkisiyle denize düşüyor. Personelimiz polenlerin birikmesiyle, ağlarla temizlik çalışmalarına başlayacak. Her yıl 4 gün süreyle devam eden bir doğa olayı. Mevsimsel bir durum, endişe edecek bir şey yok" dedi.



- Muğla

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uskumru Bolluğu Fiyatlara Yansıdı

Muharrem İnce'den Genel Başkanlık Sorusuna Yanıt: Bende İstiyorum

Ankapark'ta Rollercoaster Bozuldu, Vatandaşlar Raylardan Yürüyerek İndirildi

Erdoğan, Kendisine Uzatılan Notta Telefon Numarasını Göremeyince Talimatı Verdi