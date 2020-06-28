Marmaris'te deprem - Son Dakika

Marmaris'te deprem
İzmir'de sallanan lamba Sokaktan görüntü Aydın'da caddedeki vatandaşlar İZMİR/AYDIN - AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İzmir'de sallanan lamba
Sokaktan görüntü
Aydın'da caddedeki vatandaşlar İZMİR/AYDIN - AFAD, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 20:59 Kaynak: AA
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