Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak - Son Dakika
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Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak

7 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

Marmaris'te depreme dayanıksız 2 okul taşınacak, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılmasına karar verildi.

İçmeler Mahallesi'nde aynı binada bulunan İçmeler İnayet Coşkun Kodak- Kamil Acerer İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan inceleme sonrası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılma kararı alındı. 1958 yılında yapılan 62 yıllık okulda, ilk ve ortaokul olarak eğitim-öğretim veriliyor. İlkokulda 12 ve ortaokulda ise 10 sınıf olmak üzere toplam 485 öğrenci ve 28 öğretmenin, önümüzdeki haftadan itibaren mahallenin farklı okullarında eğitime devam edeceği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:53 Kaynak: DHA
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