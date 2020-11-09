Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor - Son Dakika

Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

09.11.2020 15:55
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde depreme dayanıksız binaların yıkımına başlandı.

Marmaris merkez ve civarında depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 35 yapının, Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanuna göre yıkım çalışmaları başlatılırken, Tepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı ve 15 daireli bir apartmana yıkıma giden ekipler içerisinde 93 yaşında hasta bir kadın olduğu gerekçesiyle yıkımı bir gün erteledi.

Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce tespit edilen ve deprem riski taşıyan 3 katlı binanın yıkılmasına yönelik alınan karar, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından uygulanmaya kondu. Edinilen bilgiye göre, Tepe Mahallesi Kubilay Alpugan Sokak'taki 10 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın mülk sahiplerinin çoğunluğu, 2016'da deprem riski taşıdığı ve yıkılarak kentsel dönüşüme alınması amacıyla Çevre İl ve Şehircilik Müdürlüğü'ne başvurdu. Yapılan incelemelerde, binanın risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılması uygun bulundu. Dönüşümü istemeyen iki daire sahibinin açtığı davalar neticesinde de değişmeyerek yıkım kararı netleşti. Bugün sabah saatlerinde Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ve bağlı ekipler ve zabıta ekipleri, iş makineleriyle yıkım için binaya geldi.

Binada oturan vatandaşların büyük bölümünün yıkım öncesi boşaltma işlemlerini tamamladığı görülürken, meskenlerini boşaltmayan dükkanların boşaltılmasına belediye ekipleri yardımcı olarak belirledikleri adreslere taşıdılar.

Binada yaşayan bazı mülk sahipleri, duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren mülk sahibi Seviye Çakır Durmuş, yapının güçlendirilebileceğine ilişkin karar olduğunu, ayrıca kendilerine yıkım öncesi tebligat yapılmadığını, içerisinde 93 yaşında hasta annesinin olduğunu yaşadığı evi hemen boşaltamayacaklarını, proje sunulmadığı için ne yapacaklarını bilmediklerini ifade etti.

Polis ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bina etrafında, taraflar arasında zaman zaman yaşanan sözlü tartışma, Belediye yetkililerinin, 93 yaşındaki kadının bulunduğu dairenin boşaltma işlemlerinin tamamlaması amacıyla yıkım işlemini 1 gün ertelediğini açıklamasıyla sona erdi.

Konu ile ilgili Marmaris Belediyesi'nin Avukatı Aslıhan Güney ise yapılan her şeyin yasal olduğunu, defalarca tebligat gönderildiğini, sorumluluğun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait olduğunu dile getirdi. Güney, Marmaris Belediyesi'nin deprem gerçeğini göz ardı etmeyerek görevini yerine getirdiğini kaydetti. Binanın ön tarafında bulunan ve boşaltılmış olan işyerlerinin sundurmaları iş makinası tarafından yıkılarak, yarına kadar yaya geçidinin sağlanması için güvenli hale getirildi.

Marmaris'te depreme dayanıksız olduğu belirlenen 75 yapının 40'ı bina malikleri tarafından yıkılarak deprem yönetmeliğine uygun inşa edildiği ve kalan 35 binanın da yıkım çalışmalarına başlandığı belirtildi. - MUĞLA

Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor
Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Marmaris'te depreme dayanıksız binalar yıkılıyor - Son Dakika


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