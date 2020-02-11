Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika

Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak

6 saat önce

Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak, System.String[]

Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yurt genelinde belli bir yaşın üzerindeki okul binalarında yaptırılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarına göre depreme dayanıksız olduğu raporu verilen İçmeler İnayet Coşkun Kodak - Kamil Acarer ilkokul ve ortaokul binasının yıkılması kararlaştırıldı.

Bu hafta içerisinde boşaltılacak okulun öğrencileri, aynı mahalledeki Hacı Ali Akın Anadolu Lisesinde eğitim öğretime devam edecek.

Lise öğrencileri sabah, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ise öğlenci olacak şekilde okulda ikili eğitim yapılacak.

Eğitim planlamasının veli, öğretmen, okul yöneticileri, okul aile birliği ve öğrencilerin görüşü alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Depreme dayanıksız okul binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılması planlanıyor.

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Peter Phillips ve Kanadalı eşi Autumn Kelly boşanıyor FIFA, VAR'ın ofsayt çizgisini doğru çizmesi için yapay zeka destekli sistem geliştirdi Pizzaya tüküren kuryeye 'iyi hal' indirimli hapis cezası

Son Dakika Haberleri
19:41 Siber zorbalığa maruz kalan Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu!
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]