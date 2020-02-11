Marmaris'te depreme dayanıksız okul binası yıkılacak - Son Dakika

Marmaris ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binasının yıkılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yurt genelinde belli bir yaşın üzerindeki okul binalarında yaptırılan depreme dayanıklılık testi sonuçlarına göre depreme dayanıksız olduğu raporu verilen İçmeler İnayet Coşkun Kodak - Kamil Acarer ilkokul ve ortaokul binasının yıkılması kararlaştırıldı.

Bu hafta içerisinde boşaltılacak okulun öğrencileri, aynı mahalledeki Hacı Ali Akın Anadolu Lisesinde eğitim öğretime devam edecek.

Lise öğrencileri sabah, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ise öğlenci olacak şekilde okulda ikili eğitim yapılacak.

Eğitim planlamasının veli, öğretmen, okul yöneticileri, okul aile birliği ve öğrencilerin görüşü alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan'ın koordinesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Depreme dayanıksız okul binasının yıkılıp yerine yenisinin yapılması planlanıyor.