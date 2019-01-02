Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu

Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu

24 dakika önce

MARMARİS'te etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın yaşanınca, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu, System.String[]
MARMARİS'te etkili olan sağanak nedeniyle derede taşkın yaşanınca, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Marmaris'te dün sabah başlayan yağmur, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Marmaris- Datça Karayolu Değirmenyanı Mahallesi'ndeki derede, saat 21.00 sıralarında taşkın oldu. Değirmenyanı Mevkii'ndeki 4 işyeri ve çevredeki 4 evde su baskını yaşandı. Bozburun, Selimiye, Orhaniye ve Taşlıca mahallelerine giden ve bir süredir köprü yenileme çalışması yapılan yol, Kazandere Çayı'nın taşmasıyla ulaşıma kapandı. Bunun üzerine orman yolundan ulaşım sağlanmaya çalışıldı. Ancak toprak kayması nedeniyle burası da kapandı. Bölgede yağmur etkisini yitirirken, taşkın sularının yarattığı olumsuzluk sürüyor. Ekipler de yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

Taşkın yaşanan bölgede tente ve bahçe mobilyaları satan işletmesi bulunan Mehmet Demir (38), "Dükkanın arkasındaki derede ıslah çalışması yetersiz kaldığı için ve derenin solundaki köprü tıkandığı için mahallemizde su baskını oldu. Bu her yıl yaşanıyor. Acilen derenin ıslah edilmesi ve yeni menfezler yapılması gerekiyor. 4 milyon lira zararımız var" dedi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:35 Kaynak: DHA

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