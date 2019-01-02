Son Dakika Haberleri: Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu (2)

Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu (2)

36 dakika önce

SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanakla birlikte meydana gelen selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.

Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu (2), System.String[]
SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanakla birlikte meydana gelen selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Hisarönü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki Atilla Tuzkaya'ya (53) ait besi çiftliğindeki 55 koyunun tamamı ile az ilerisindeki Ali Özdil'e ait kümesteki 100 tavuk sel sularında boğulup, telef oldu. 40 tavuk ise son anda kurtarıldı. Aynı mevkideki Mithat Öztonbul'a (39) ait ev ve Deniz Yorulmaz'a (45) ait tarım malzemeleri deposu da sel sularıyla doldu. Evdeki eşyalar ve depodaki çeşitli tarım malzemeleri zarar gördü.

Mehmet ÇİL/MARMARİS (Muğla),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:11 Kaynak: DHA

Muğla, Marmaris, Güncel
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