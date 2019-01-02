Marmaris'te Dere Taştı, Su Baskınları Oldu (3)
1 saat önce
SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİMuğla'nın Marmaris ilçesinde, sağanakla birlikte meydana gelen selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı.
SEL SULARI 55 KOYUN VE 100 TAVUĞU TELEF ETTİ Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde, sağanakla birlikte meydana gelen selin neden olduğu zarar, suların çekilmesiyle ortaya çıkmaya başladı. Hisarönü Değirmenyanı Mahallesi'ndeki Atilla Tuzkaya'ya (53) ait besi çiftliğindeki 55 koyunun tamamı ile az ilerisindeki Ali Özdil'e ait kümesteki 100 tavuk sel sularında boğulup, telef oldu. 40 tavuk ise son anda kurtarıldı. Aynı mevkideki Mithat Öztonbul'a (39) ait ev ve Deniz Yorulmaz
'a (45) ait tarım malzemeleri deposu da sel sularıyla doldu. Evdeki eşyalar ve depodaki çeşitli tarım malzemeleri zarar gördü.
Mehmet ÇİL/MARMARİS (Muğla),
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:41 Kaynak: DHA
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