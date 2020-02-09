Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu

6 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Marmaris'te, derede erkek cesedi bulundu, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Azmak Deresi'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Tepe Mahallesi Barlar Sokağı girişindeki Azmak Deresi'nde saat 10.00 sıralarında erkek cesedi görenler, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, derenin çevresini güvenlik şeridiyle çevirip, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Nöbetçi savcının talimatıyla sudan çıkartılan cesedin üzerinde yapılan aramada, kimlik çıkmadı.

Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Cesedi bulunan kişinin, cinayete mi kurban gittiği, yoksa kazara düşüp hayatını mı kaybettiğinin saptanması için çalışma başlatıldı. Polis, Azmak Deresi çevresindeki mobese kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Barlar Sokağı, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:22 Kaynak: DHA
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